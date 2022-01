Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Fuga gas in appartamento a Giussano, sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza e i carabinieri.

Giussano: fuga di gas in una casa vicino al campo sportivo, arrivano i vigili del fuoco L’intervento è durato un’ora circa, dopo di che l’appartamento è stato dichiarato agibile. Non c’è stato bisogno di ricorrere alle cure dei medici.

Intervento per una fuga di gas sabato 22 gennaio intorno alle 23 in un appartamento di una palazzina residenziale di via Caduti di Superga a Giussano, di fronte al campo sportivo. Sul posto i vigili del fuoco con due autopompe,da Seregno e da Carate, ma anche i carabinieri di Giussano e un’ambulanza di Seregno soccorso.

Evacuato per un’ora l’appartamento interessato, anche se alla fine tutto si è risolto per il meglio e le persone sono potute rientrare nella loro casa. L’intervento è durato un’ora circa, dopo di che l’appartamento è stato dichiarato agibile. Non c’è stato bisogno di ricorrere alle cure dei medici.

