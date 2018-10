Giussano e Lissone, due incidenti in Valassina con tre feriti lievi Doppio incidente in Valassina, complice il fondo stradale viscido a causa della pioggia: nel pomeriggio di domenica 28 ottobre attorno alle 15.30 un furgone Nissan ha toccato un’altra vettura ed è finito contro il new jersey della rampa di uscita a Giussano. Due auto si sono scontrate alla rampa di uscita Lissone, Nova, Desio Sud.

Doppio incidente in Valassina, complice il fondo stradale viscido a causa della pioggia: nel pomeriggio di domenica 28 ottobre attorno alle 15.30 un furgone Nissan ha toccato un’altra vettura ed è finito contro il new jersey della rampa di uscita a Giussano, in direzione Lecco. Un 27enne è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Besana e una pattuglia della polizia stradale di Seregno.

Un secondo incidente negli stessi minuti è accaduto in direzione opposta, all’altezza di Lissone: due auto si sono scontrare alla rampa di uscita Lissone, Nova, Desio Sud con un 21enne e una donna di 40 anni lievemente feriti e trasportati all’ospedale San Gerardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA