Giussano: due malori, ambulanze in via Prealpi

Soccorsi per due volte in via Prealpi a Giussano nella mattina di lunedì 17 giugno. Il primo allarme è scattato all’esterno di un bar per un uomo di 48 anni che ha accusato un malore. I soccorsi allertati dai clienti sono arrivati sul posto in codice rosso con un’ambulanza e l’automedica. È successo intorno alle 9: fortunatamente la gravità si è ridimensionata e l’uomo è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Desio.

Il secondo allarme poco prima delle 12.30: ambulanza in codice rosso per una donna che è stata poi trasportata in giallo all’ospedale.

