Giussano: Croce Bianca e Comune per altri tre anni di “Servizio amico” Rinnovata per un altro triennio (fino a fine 2024) la convenzione che impegna il Comune di Giussano a sostenere il “Servizio amico” offerto dalla Croce Bianca. È finalizzato al trasporto di persone anziane o disabili presso ospedali o altri centri di cura del territorio.

Il “Servizio amico” offerto dalla Croce Bianca di Giussano, potrà contare per altri 3 anni del supporto del Comune. È stata infatti rinnovata per un altro triennio (fino a fine 2024) la convenzione che impegna la città a sostenere l’iniziativa offerta dall’associazione cittadina.

Il “Servizio Amico”, finalizzato al trasporto di persone anziane o disabili presso ospedali o altri centri di cura del territorio, come precisato nella deliberazione di giunta, rappresenta un’importante risorsa sul territorio a supporto delle persone in difficoltà, non in grado di utilizzare i normali mezzi di trasporto o privi di rete familiare in grado di supportarli.

La convenzione impegna il comune a versare 9mila euro in favore della sezione locale della Croce Bianca, come rimborso spese per lo svolgimento del servizio nel triennio 2022-24. E, in casi di urgenza e necessità a mettere a disposizione dell’associazione gli automezzi di proprietà comunale in dotazione al Servizio sociale, autorizzandone l’utilizzo per il “Servizio Amico”.

