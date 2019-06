Giussano: ciclista investito alla rotatoria con via Cavour È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza il ciclista di 55 anni investito nella mattina del 25 giugno in via Cavera a Giussano.

È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza il ciclista di 55 anni investito nella mattina del 25 giugno in via Cavera a Giussano. Per lui diverse ferite e un probabile trauma cranico. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30 alla rotatoria con via Cavour, che è stata chiusa per permettere i soccorsi e la rimozine dell’auto che dopo l’urto è finita parzialmente sul marciapiede.

Sul posto l’ambulanza della Croce bianca di Mariano Comense e la polizia locale di Giussano che ha rilevato l’incidente e governato il traffico particolarmente intenso sulla strada du collegamento con Mariano.

