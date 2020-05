Giussano, cade dalla bicicletta in pieno centro: paura per una ragazza di 22 anni

E’ stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Monza. Non è escluso che sia stata tamponata da un’auto: la polizia locale sta indagando. Per i rilievi piazza Roma, dove è accaduto il fatto, è stata chiusa al traffico per mezz’ora.