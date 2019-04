Giussano: brucia cavo dell’elettricità, soccorsi in via Borella e traffico deviato Via Borella chiusa a Giussano nel tardo pomeriggio di mercoledì per l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici Enel su un cavo dell’elettricità che è bruciato sprigionando diverse fiammate.

