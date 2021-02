Giussano: allarme per un forte odore di gas, vigili del fuoco alla sede della Croce Bianca Intervento dei vigili del fuoco alla sede della Croce Bianca di Giussano per una sospetta fuga di gas. L’intervento è durato circa due ore e si è concluso senza rilevare perdite.

Intervento dei vigili del fuoco alla sede della Croce Bianca di Giussano per una sospetta fuga di gas. È successo martedì sera, dopo le 23. L’allarme è stato dato un equipaggio di soccorso in uscita per un intervento: la squadra ha avvisato gli altri volontari presenti in sede per una riunione di un deciso odore di gas. Il pensiero è andato subito alla scorta di ossigeno e ai vicini delle case comunali e della casa di riposo. Sul posto si sono portati l’autopompa da Seregno e due mezzi dell’azienda del gas.

Vigili del fuoco e tecnici hanno verificato tutte le possibili cause, senza rilevare perdite ma riportando il problema a una possibile conseguenza dell’accensione dell’impianto di riscaldamento delle case comunali. L’intervento è durato circa due ore e si è concluso senza incidenti.

