Giussano: addio a Giuseppe Limonta, ex direttore del Centro trasfusionale dell’ospedale di Desio È stato direttore sanitario del Centro trasfusionale dell’ospedale di Desio per molti anni, Giuseppe Limonta, medico di Giussano. Lo ricordano anche le sezioni Avis con cui aveva collaborato. Funerali martedì a Giussano.

È stato direttore sanitario del Centro trasfusionale dell’ospedale di Desio per molti anni, Giuseppe Limonta, medico di Giussano, morto lunedì sera all’età di 59 anni per malattia. Residente a Giussano, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Biometria e Statistica Sanitaria e in Biochimica e Chimica Clinica (indirizzo diagnostico), Limonta, dal 1990 al 2019, ha ricoperto l’incarico di dirigente medico del Laboratorio analisi del nosocomio di Desio e, fra le principali mansioni, era responsabile dei settori Ematologia, Emoteca, Citofluorimetria, Coagulazione.

All’inizio dell’anno scorso, aveva iniziato una nuova fase della sua carriera, lavorando alla Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano. Lo ricordano con affetto le sezioni comunali dell’Avis, che hanno avuto modo di collaborare con lui, e l’Avis Monza e Brianza. Nel 2019 era intervenuto all’assemblea provinciale Avis che si era tenuta proprio a Giussano. Lascia la moglie Mariangela, le figlie Sara e Anna, la mamma Michela, la sorella Renza oltre agli altri familiari e amici.

Funerale in programma martedì 9 febbraio, alle 15.30 (alle 15 la recita del rosario) nella basilica dei Santi Filippo e Giacomo di Giussano.

