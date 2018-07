I mezzi intervenuti in via Como (Foto by Edoardo Terraneo)

Giussano: 64enne trovato morto in hotel, probabile malore Un uomo di 64 anni è stato trovato morto mercoledì mattina 4 luglio in una stanza dell’hotel Habitat di via Como, a Giussano, probabilmente colpito da un malore. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza.

Un 64enne, del quale al momento non sono note le generalità, è stato trovato morto mercoledì mattina 4 luglio in una stanza dell’hotel Habitat di via Como, a Giussano. Cliente dell’hotel, non sarebbe sceso all’ora convenuta per la colazione e, i titolari, dopo aver tentato più volte di contattarlo, invano, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono portati una pattuglia dei carabinieri e un mezzo dei pompieri oltre che personale paramedico. Entrati nella stanza, i soccorritori hanno constatato il decesso dell’uomo, probabilmente colpito da un malore.



La finestra della camera infranta

(Foto by Edoardo Terraneo)

