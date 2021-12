Giovedì 16 c’è lo sciopero generale: Trenord, Atm, Rfi e Ferrovienord, la guida Tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero generale indetto dai sindacati per giovedì 16 dicembre per quanto riguardsa Trenord, Atm e Ferrovienord.

Giovedì 16 dicembre dalle ore 00.01 alle ore 21 è stato indetto uno sciopero generale «a sostegno alle proposte sindacali su precarietà, pensioni, fisco, lavoro e per la modifica alla Legge di Bilancio» che potrà registrare adesione da parte del personale dei gestori delle infrastrutture Ferrovienord e Rfi. Come spiegato in una nota dei sindacati nel settore ferroviario lo stop per il personale viaggiante ed addetto alla circolazione dei treni (ad esclusione di Trenord e delle imprese ferroviarie merci), compreso il personale addetto alle attività di supporto di ristorazione, pulizia ed accompagnamento notte,

Per questo, nonostante Trenord non sia coinvolta dall’agitazione, il servizio ferroviario lombardo potrà subire limitazioni o cancellazioni. Saranno previste fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Tutte le informazioni sulla circolazione dei treni saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord.Trenord invita i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

«A Milano - informa l’Atm - l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria dalle ore 8,45 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 a termine del servizio». «Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni, sono disponibili per Atm sul sito internet dell’Azienda».

© RIPRODUZIONE RISERVATA