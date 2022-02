Giovedì 10 febbraio la “Vax Night” al centro Polaris di Carate Brianza

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Vax Night anche a Carate. Giovedì 10 febbraio il centro vaccinale anti-Covid allestito al Polaris resterà aperto fino alle 23 per una serata ad accesso libero per promuovere la campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Asst Brianza ha infatti deciso di aderire alla Vax Night, offrendo ai cittadini una serata di vaccinazioni senza prenotazione, dalle 20 alle 23. Per la somministrazione del vaccino basterà presentarsi con un documento di identità e la tessera sanitaria.

