Giovanna Amodio e Alessandro Meani nuovi coordinatori di Sinistra Italiana in Brianza

L’Assemblea Provinciale Monza Brianza di Sinistra Italiana ha eletto lo scorso 24marzo all’unanimità Giovanna Amodio e Alessandro Meani coordinatori del partito in Brianza. Subentrano a Renato Magni, che ha guidato il partito per tre anni . Nel ruolo di responsabile del tesseramento è stata riconfermata Alessandra Sardi.

L’assemblea ha ritenuto di accogliere la proposta dello stesso ex-coordinatore di affidare l’incarico ad Amodio e Meani per il loro impegno sul territorio negli Enti locali e nelle organizzazioni giovanili e studentesche.

La 58enne Amodio da anni fa parte della lista civica di centrosinistra Insieme per Agrate e dopo due mandati come assessore all’Istruzione è attualmente capogruppo di maggioranza. È componente, per conto di Sinistra Italiana, del Dipartimento Istruzione di ANCI Lombardia. Dal gennaio 2017 a marzo 2019 è stata Consigliere della provincia Monza e Brianza con delega alla Formazione per la lista civica di centrosinistra Brianza Rete Comune.

«Queste esperienze mi hanno permesso di allargare la visione politica e amministrativa oltre Agrate rendendo la mia azione comunale più incisiva e sinergica coi paesi a noi vicini – ha dichiarato Amodio - Sono convinta che la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e politica sia indispensabile e debba diventare criterio ispiratore in ogni fase decisionale dell’attività politica, un vero modus operandi da cui non si può prescindere. Sono convinta che l’istruzione sia indispensabile per un effettivo progresso della società, che la scuola pubblica sia il luogo principe dove questa debba essere erogata e che sia un diritto che ognuno potervi accedere assicurando posti gratuiti e di qualità per tutti dall’asilo nido all’università. Ritengo che l’ambiente sia il bene più prezioso di cui dobbiamo ora occuparci».

Vimercate Alessandro Meani

Mentre Alessandro Meani, nato a Milano 21 anni fa, vive a Concorezzo. Diplomato al liceo scientifico dell’IIS Albert Einstein di Vimercate. Studente-lavoratore, studia Storia presso l’Università degli Studi di Milano e lavora in una carrozzeria. Impegnato nell’attività sociale da quando aveva 14 anni. È stato coordinatore cittadino a Vimercate e dirigente nazionale dell’Unione degli Studenti. Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti. Fa parte del direttivo dell’Anpi di Vimercate.

«Credo che dopo questa crisi pandemica e la conseguente crisi economica sia necessario ricostruire un tessuto sociale ormai lacerato. Ripartire dal dialogo con le realtà sociali del territorio per costruire un’alternativa concreta alla attuale realtà politica lombarda che si è dimostrata fallimentare – ha detto Meani - Ripartire dalla ricostruzione di una vera rete di welfare attraverso il dialogo con le associazioni per ridare ai cittadini diritti fondamentali. Penso che i giovani siano una risorsa importante e per questo ritengo debba esserci una grande attenzione da parte di tutti perché siano veramente partecipi nelle scelte che li riguardano. Salute, ambiente, lavoro e dignità saranno i punti cardini del nostro lavoro in Provincia».

I prossimi giorni saranno definiti i componenti della segreteria che coadiuveranno i coordinatori sulle diverse aree tematiche.

