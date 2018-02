Giovanissimi spacciatori: denunciato uno studente 17enne di Muggiò Nei guai anche due ventenni che spacciavano cocaina a Monza e un 21enne, a Limbiate. Il minorenne pizzicato da un carabiniere fuori servizio a piazzare dosi di marijuana alle giostre di Nova. A Limbiate il 21enne aveva allestito una serra per coltivare la droga in un armadio.

Due giovanissmi di 20 e 22 anni sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Monza dopo essere stati sorpresi a passare cocaina a due clienti lungo i binari della stazione ferroviaria della città. Il 22enne, con un permesso di soggiorno di lunga durata e il 20enne, con cittadinanza italiana, sono stati bloccati venerdì attorno alle 17.Ai clienti (entrambi segnalati in Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti), italiani, di 37 e 43 anni, sono state sequestrate le due dosi appena acquistate mentre i due pusher avevano addosso 8,5 grammi di hashish e 40 euro in contanti.

A Nova Milanese è stato invece denunciato a piede libero un 17enne residente a Muggiò, studente, che è stato pizzicato dai carabinieri di Varedo - grazie a un militare fuori servizio - a spacciare alle giostre ad alcuni coetanei. In tasca aveva 10 dosi di marijuana.

A Limbiate, venerdì 9 febbraio, i militari della locale stazione hanno arrestato un 21enne ucraino che aveva allestito una serra per la produzione di marijuana: celibe, nullafacente, già noto alla giustizia è stato colto a cedere una dose a un cliente (3 grammi). In casa, sottoposta a perquisizione, in un armadio, è stato trovato tutto il necessario per la coltivazione e il confezionamento. Sequestrati 170 grammi di stupefacente.

A Cesano i militari della locale tenenza hanno infine arrestato un 29enne marocchino per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Lo straniero, irregolare sul territorio italiano, è stato pizzicato nei pressi della stazione: ala vista dei carabinieri ha accennato una fuga. Bloccato, è stato trovato in possesso di 5,6 grammi di droga.

