Giovani volontari con Vidas per stare vicini a bambini e famiglie della “Casa Sollievo” L’appello della onlus, da 40 anni impegnata nell’assistere i malati inguaribili, per trovare persone a Milano, Monza e Brianza per attività nella prima struttura residenziale in Lombardia interamente dedicata alle cure palliative pediatriche. C’è tempo sino al 10 marzo.

«Ogni giornata in Vidas è diversa dall’altra; ci sono turni in cui si sta accanto ai pazienti, in altri ci si dedica di più all’ascolto dei familiari, in altri ancora l’impegno è di natura più pratica. Ogni volta però è ugualmente coinvolgente e ricca di emozioni, specialmente quando si ha l’occasione di assistere i bambini. Con qualcuno di loro, di solito i fratelli dei piccoli accolti in Casa Sollievo, mi è capitato di giocare, con altri di instaurare una relazione fatta di semplici sguardi. Credo che la forza e la bellezza di questo tipo di volontariato stia nell’accogliere ogni situazione per come si presenta e di risponderle con naturalezza e partecipazione». Così Chiara Nava, volontaria da oltre otto anni, racconta la sua esperienza con Vidas per invitare altre persone a farne parte. La onlus, da 40 anni impegnata nell’assistere i malati inguaribili, cerca infatti giovani volontari di Milano, Monza e hinterland per attività nella sua “Casa Sollievo”, la prima struttura residenziale in Lombardia interamente dedicata alle cure palliative pediatriche. Obiettivo dell’appello è quello di aiutare i piccoli pazienti affetti da malattie inguaribili e le loro famiglie con una presenza discreta e al tempo stesso competente.

L’appello è rivolto in particolare ai giovani, ma non solo: si cercano quanti desiderano dedicare attenzioni e tempo per contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza in un contesto così delicato. Requisiti fondamentali per diventare volontari Vidas sono la maggiore età, il “‘green pass booster” e la disponibilità a seguire un corso. In aggiunta, ci sono la richiesta di un impegno stabile e la disponibilità ad almeno un turno a settimana, infrasettimanale o nel week end. Oggi l’associazione può contare complessivamente su oltre 350 volontari attivi sia a casa dei pazienti, adulti e bambini, a Milano, Monza e in 112 comuni dell’hinterland, sia nell’hospice Casa Vidas a Milano. Il volontario viene rigorosamente preparato all’assistenza e in ogni momento può contare sul sostegno psicologico di gruppo. Una volta inserito in Casa Sollievo Bimbi collaborerà con l’équipe sanitaria per supportare il nucleo paziente/famiglia offrendo al bambino una compagnia affettuosa e, quando possibile, momenti di distrazione dalla malattia e ai genitori e ai fratelli un aiuto per muoversi in un ambiente nuovo, nonché momenti di socializzazione. Le candidature sono aperte fino al 10 marzo. Nei mesi di marzo e aprile si terrà il corso di formazione. Per info e candidature è possibile scrivere a Roberta Brugnoli [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA