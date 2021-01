Giorno della memoria: i deportati del Trasporto 81 e Teresio Olivelli Anpi e Aned propongono una mostra virtuale su Teresio Olivelli e i deportati del Trasporto 81 in occasione del Giorno della memoria. Aderisce anche il Comune di Villasanta.

Il Giorno della memoria si celebra nonostante la pandemia. Il Comune e l’Anpi propongono la mostra online “In viaggio con Teresio- I deportati del Trasporto 81” dell’Aned (associazione nazionale ex deportati) per ripercorrere il lungo viaggio dei prigionieri di guerra da Bolzano al lager di Flossenburg in Germania avvenuto tra il 5 e il 7 settembre 1944 con foto e vecchie testimonianze dei deportati. Tra di loro spicca la figura di Teresio Olivelli, esponente di area cattolica che è stato ricordato praticamente da tutti i superstiti, come esempio di difesa della propria e altrui umanità nel lager. La mostra sarà visitabile dal 22 al 31 gennaio collegandosi al sito del Comune di Villasanta. Per l’evento virtuale è stato preparato anche un video-messaggio di saluto del sindaco Luca Ornago.

