Lissone spettacolo Giorno della Memoria per le scuole a Palazzo Terragni

Giorno della Memoria 2020: a Lissone lo spettacolo teatrale per 400 studenti delle medie Quattrocento studenti delle scuole medie di Lissone per il Giorno della Memoria 2020 hanno assistito a uno spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatro Instabile. In scena “Il lavoro rende liberi”.

Uno spettacolo teatrale a Lissone, a Palazzo Terragni sulla Shoah, per conoscere e non dimenticare. È stato proposto a 400 studenti delle classi terze delle scuole medie lissonesi lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno del Memoria che ricorda le vittime delle persecuzioni nazifasciste deportate nei campi di concentramento. A cura della Compagnia Teatro Instabile, la rappresentazione intitolata “Il lavoro rende liberi”, motto posto all’ingresso di numerosi lager, ha raccontato nel primo atto la quotidianità della gente di Berlino, offrendo nel secondo atto uno spaccato drammaticamente evocativo di un campo di lavoro, dove furano deportati milioni di ebrei.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore alla Cultura Alessia Tremolada, che ha parlato ai ragazzi in platea sottolineando l’importanza della memoria di una della pagine più buie della storia.

