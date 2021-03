Giornata per le vittime Covid, il sindaco di Monza: «Ricordiamo le persone, le vite spezzate e le storie familiari» Un ricordo per «le persone, le vite spezzate e le storie familiari»: con queste parole il sindaco di Monza Dario Allevi ha sottolineato la Giornata nazionale in ricordo delle vittime Covid, che nel capoluogo ha pagato il prezzo di 392 morti.

Un breve momento di raccoglimento accompagnato dal suono del “Silenzio” in piazza Trento e Trieste davanti al monumento ai caduti. La deposizione di una corona di fiori al cimitero ai piedi della stele inaugurata lo scorso anno e dedicata alle vittime monzesi del Covid19.

Così il sindaco di Monza Dario Allevi, accompagnato da una delegazione di assessori e dal presidente del consiglio comunale Filippo Carati, ha reso omaggio a coloro che si sono arresi al Covid in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, giovedì 18 marzo. Anche alcuni cittadini si sono uniti all’omaggio in entrambe le occasioni in un composto silenzio. Sui palazzi pubblici le bandiere a mezz’asta hanno commemorato la giornata. Stando agli ultimi dati, aggiornati a ieri, sono 392 i monzesi deceduti dall’inizio della pandemia a causa del virus.

«A chi ci ha lasciato durante questo anno e alle loro famiglie vogliamo offrire il risarcimento della memoria – ha affermato Allevi - Mentre i freddi bollettini quotidiani ci parlano di numeri, oggi ricordiamo le persone, le vite spezzate e le storie familiari: abbiamo visto scomparire nonni, genitori, ma anche persone più giovani e in salute, tra cui molti eroi impegnati in prima linea. Non li dimenticheremo mai». A perenne ricordo rimane la stele collocata all’ingresso del cimitero vicino a una pianta di ulivo, un albero che è «memoria viva soprattutto per coloro che non hanno potuto abbracciare i propri cari nell’ultima ora». La seduta di consiglio comunale convocata per giovedì 18 si aprirà con un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

