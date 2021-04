Giornata mondiale sull’autismo: a Lissone palloncini blu davanti al municipio e alla biblioteca Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: condivisa anche una locandina in formato digitale caratterizzata dall’hashtag #siamotuttiunici e allestito uno scaffale con libri in prestito che descrivono cos’è l’autismo.

Il Comune di Lissone aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo collocando palloncini di colore blu all’esterno del municipio e della biblioteca civica. Venerdì 2 aprile ha scelto di esprimere, attraverso alcuni elementi simbolici, la propria vicinanza alle persone autistiche e ai loro familiari. Filo conduttore di tutte le iniziative è il colore blu, eletto a livello mondiale quale simbolo dell’attenzione all’autismo.

Come segno di vicinanza e sensibilità, l’amministrazione comunale ha inoltre condiviso sui propri canali istituzionali una locandina in formato digitale caratterizzata dall’hashtag #siamotuttiunici.

Comunicare non basta: per questo motivo, in prossimità dell’ingresso della biblioteca civica è stato allestito uno scaffale che consente di prendere in prestito libri che descrivono cosa è l’autismo, raccontandolo in modo semplice, empatico, mai didascalico ma orientato ad avvicinare sempre più le persone ad una diversità che in Italia vede coinvolte oltre 500.000 famiglie.

I volumi sono disponibili anche sulla Media Library della biblioteca civica, consultabile dal link https://brianzabiblioteche.medialibrary.it/home/index.aspx

