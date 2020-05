Giornata mondiale delle Api: iniziative a Bellusco e Mezzago Iniziative anche in Brianza mercoledì 20 maggio per celebrare la Giornata delle Api, un insetto fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi e invece sotto costante minaccia di estinzione. Iniziative a Bellusco e Mezzago.

Il Comune di Bellusco con la collaborazione dell’Istituto scolastico Bellusco Mezzago e il Comitato genitori organizzano un incontro on-line “alla scoperta del mondo delle api”.

L’incontro è dedicato sia ai bambini che agli adulti e prevede quiz, racconti e curiosità per scoprire il magico mondo delle api. Inizio ore 20.30. Per partecipare è necessario ottenere l’apposito link scrivendo a [email protected]

Il Centro di Aggregazione Giovanile di Mezzago in collaborazione con Pro Loco, Parco Pane e apicoltori locali hanno lanciato un “contest”. L’idea è di scattare una fotografia, fare un disegno o girare un breve video con uno slogan per far sentire la propria vicinanza ai piccoli insetti, importantissimi per l’ambiente e per la nostra vita.

«Lo spirito dell’evento è quello di evidenziare l’importanza delle api, piccoli insetti che vedono i loro equilibri messi in difficoltà da inquinamento, crisi della biodiversità, cambiamenti climatici e spazi a loro disposizione sempre più ristretti – spiegano gli educatori del Cag di Mezzago –. Stiamo raccogliendo attraverso video, fotografie, documenti, film e libri inerenti questo piccolo quanto fondamentale insetto, vero e proprio ingranaggio dell’equilibrio ambientale, tutto materiale che condivideremo fino alla giornata del 20 maggio».

Chiunque volesse partecipare a questa bella iniziativa, può farlo inviando il proprio materiale, come indicato dall’iniziativa alla mail [email protected], oppure sfruttando i canali social Facebook (Piano Locale Giovani Mezzago) e Instagram (plg_mezzago) della realtà mezzaghese inviando foto, video o disegni per messaggio.

Iniziative sono organizzate a livello mondiale: l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha organizzato una tavola rotonda per presentare un quaderno dal titolo “Il declino delle api e degli impollinatori. Le risposta alle domande più frequenti” (si può rivedere qui).

“Oggi è la Giornata Mondiale delle Api! 87 delle 115 principali colture mondiali dipendono dall’impollinazione animale, eppure negli ultimi anni gli insetti impollinatori stanno diminuendo. Questo preoccupa non poco gli scienziati di tutto il mondo”, ha scritto il Cicap.

La raccomandazione è di non uccidere la api e rivolgersi a professionisti se ci si trovasse in presenza di sciami per il loro recupero e la messa in sicurezza.

