Giornata delle Gev: premiate le guardie ecologiche volontarie del Parco delle Groane

C’erano anche le Gev del Parco delle Groane tra le oltre 400 Guardie Ecologiche Volontarie - provenienti da 44 enti organizzatori dalle provincie, dai parchi, dalle comunità montane - che hanno partecipato alla ‘Giornata delle Guardie ecologiche volontarie della Lombardia’ a Vertemate con Minoprio, in provincia di Como.

Le Gev brianzole sono state premaite per il servizio sempre effettuato in presenza sul territorio. Per aver garantito il pronto intervento per incendi boschivi. E per la collaborazione nelle province di Milano, Monza Brianza e Como per supporto attività negli hub vaccinali.

“La sostenibilità ambientale, così come la diffusione di una cultura attenta all’ambiente, alla tutela della biodiversità e alla riduzione dell’inquinamento – ha affermato l’assessore all’Ambiete e Clima, Raffaele Cattaneo – sono al centro delle politiche regionali, nazionali ed europee. Ho potuto constatare il lavoro appassionato e l’attivismo delle Gev nelle attività di educazione ambientale, di accompagnamento dei cittadini in percorsi di conoscenza della biodiversità e di vicinanza ai cittadini e collaborazione con le istituzioni durante l’emergenza sanitaria. Un lavoro che gli enti hanno saputo valorizzare”.

“Con questa giornata, Regione Lombardia ha voluto valorizzare l’operato della Gev – ha sottolineato l’assessore – rafforzando lo spirito di appartenenza, condividendo le esperienze di volontariato per la salvaguardia dell’ambiente e la tutela della biodiversità. In questi due anni si sono candidati parecchi cittadini e giovani a diventare Guardie ecologiche volontarie: 92 nuove leve che hanno superato l’esame di ammissione del 2021, 324 aspiranti nuove leve in corsi attivati in questi due anni, 8 enti che hanno avviato corsi nel 2021 e altri che li hanno in previsione. I numeri sono andati oltre le aspettative che avevamo dopo l’approvazione della nuova legge di riordino, pensata per rilanciarne il ruolo, a dimostrazione della validità del nuovo strumento normativo messo in campo”.

Il Lombardia le Gev sono oltre 2000, gli enti organizzatori del servizio sono invece 62: 18 Parchi regionali, 9 Province, la Città metropolitana di Milano, 21 Comunità montane, 7 Comuni capoluogo di provincia e 6 Comuni associati.

Le Gev hanno il compito di salvaguardia dell’ambiente attraverso i servizi di vigilanza e tutela della biodiversità e favoriscono la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico.

