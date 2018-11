Giornata della sicurezza stradale: i riconoscimenti della Lombardia alla Brianza A Palazzo Lombardia la Giornata della sicurezza stradale con i riconoscimenti a personale e volontari impegnati ogni giorno: menzioni e benemerenze anche per la Brianza.

Nella Giornata regionale della sicurezza stradale e di fraternità stradale la Regione Lombardia premia chi, ogni giorno, è impegnato a garantire il traffico e a soccorrere le persone negli incidenti. Forze dell’ordine, vigili del fuoco, polizia locale, polizia e carabinieri così come soccorritori del 118 e del sistema di emergenza e urgenza.

GUARDA le foto

LEGGI i dati sugli incidenti

L’appuntamento a Palazzo Lombardia nella mattina di sabato 17 novembre, dove sono state anche consegnate benemerenze e menzioni speciali a chi si è distinto nel corso dell’anno. A Monza e Brianza, per esempio, le benemerenze per l’assistente Gianfranco Gigli e l’agente Angela Martina della polizia stradale di Seregno; il volontario della Croce rossa di Desio Stefano Zimbaldi (menzione speciale); benemerenza per Luigi Cecconello della Croce d’argento di Limbiate per il 40esimo anniversario di volontariato e a Massimiliano D’Elia della stessa Croce per i 25 anni di servizio volontario; alla Croce bianca di Giussano attestato per i 40 anni a Paolo Biraghi e Valentino Redaelli.

Giornata regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità stradale

(Foto by Edoardo Terraneo)

Giornata regionale della Sicurezza Stradale e di Fraternità stradale

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA