Giornata della memoria, medaglia d’onore a Besana in ricordo di Bonalumi e Peruzzi Il sindaco di Besana Emanuele Pozzoli ha consegnato la medaglia d’onore della presidenza della Repubblica, in occasione della Giornata della memoria, ai familiari di Per Luigi Bonalumi e Ademaro Peruzzi.

Per Luigi Bonalumi e Ademaro Peruzzi, sabato 6 febbraio c’è stata la consegna delle medaglie d’onore conferite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Giornata della memoria. Su delega del prefetto di Monza e Brianza, nel rispetto delle norme anti-Covid, è stato il sindaco di Besana in Brianza Emanuele Pozzoli a consegnare alle famiglie dei due internati nei lager nazisti. «Questo è un momento estremamente importante e solenne - ha detto Pozzoli in villa Borella, sede municipale -. Un riconoscimento che dice come siano state le persone a fare la Storia. I nostri nonni e bisnonni, che hanno sofferto tremendamente per farci vivere liberamente». Erano presenti alla cerimonia anche rappresentanti degli alpini e di Anpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA