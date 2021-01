Giornata della memoria, Cavenago la celebra con la vetrina della farmacia comunale Il Comune di Cavenago ha deciso di ricordare la Giornata della memoria allestendo nella vetrina della farmacia comunale un’installazione tematica sulla Shoah.

Una vetrina tematica per celebrare la “Giornata della memoria”. È quella che lunedì 25 gennaio è stata allestita alla farmacia comunale di Cavenago. L’installazione è stata arricchita da materiale fotografico e pannelli con testi a tema ed è stata realizzata dall’amministrazione con la partecipazione della Protezione civile di Caveango, della sezione Anpi “Luigi Besana”, del Gruppo Equosolidale oratoriano, dell’associazione Duca e del Giardino della musica.

“Non abbiamo potuto organizzare eventi e iniziative in presenza, ma grazie alle vetrine della farmacia comunale, proprio in centro paese, possiamo offrire a tutti i cittadini una piccola mostra sulla Shoah per non dimenticare ciò che è stato e lottare perché non si ripeta - il commento del vicesindaco Giacomo Biffi -. Grazie all’assessore alla Cultura Irene Erba e ai volontari che hanno realizzato, curato e allestito la mostra”. Non è questa l’unica iniziativa che il comune ha in programma per la ricorrenza. Per tutta la settimana verranno pubblicati alcuni contenuti a tema sulla pagina Facebook istituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA