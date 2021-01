Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giornata della Memoria a Bellusco: onorificenza ai familiari di Carzaniga, deportato a Vi-Versen L’appuntamento è alle 17.30 del 27 gennaio nella sala giunta del municipio, alle 21 sui canali social del comune riproposizione del video dell’incontro che la senatrice Liliana Segre tenne a Bellusco a marzo 2001.

Due momenti per celebrare la giornata delle Memoria. Sono quelli in programma a Bellusco per mercoledì.

Alle 17.30 nella sala della giunta del comune il sindaco, Mauro Colombo consegnerà l’onorificenza assegnata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai deportati e internati nei lager nazisti ai famigliari di Ernesto Carzaniga, belluschese che svolse il servizio militare durante il secondo conflitto mondiale e che benne deportato n Germania nel campo di prigionia “VI-Versen” a seguito dell’armistizio del settembre 1943.

Alle 21 invece l’appuntamento è fissato sui canali social del comune con la riproposizione del video dell’incontro che la senatrice Liliana Segre tenne a Bellusco a marzo 2001.

