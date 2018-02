Giornata del malato, menù speciale per i degenti a Vimercate, Carate, Seregno e Giussano Un menù speciale con un biglietto augurale di pronta guarigione per pazienti da parte dell’’Asst Vimercate che in questo modo vuole ricordare l’11 febbraio, Giornata Mondiale del Malato. Ecco cosa è previsto negli ospedali di Vimercate, Carate, Giussano e Seregno

Un menù speciale con un biglietto augurale di pronta guarigione per pazienti da parte dell’’Asst Vimercate che in questo modo vuole ricordare l’11 febbraio, Giornata Mondiale del Malato. « Per i degenti in questi giorni negli ospedali dell’Azienda, sarà l’occasione per ricordare quanto sia importante e imprescindibile il legame umano che si crea tra il malato e chi lo sta curando» spiegano dall’Asst. Per tale ricorrenza, l’11 febbraio saranno offerti ai degenti che non hanno restrizioni dietetiche o altre condizioni nutrizionali, uno speciale menù con un biglietto di pronta guarigione da parte della direzione strategica aziendale.

Risotto con zucca e salsiccia, coscia di pollo agli agrumi, patate arrosto, frutta di stagione e plumcake per i ricoverati di Vimercate.

Lasagne alla ligure, arrosto di vitellone, patate al forno, macedonia di frutta fresca e torta al taglio per i ricoverati nei presidi di Carate Brianza, Seregno e Giussano..

