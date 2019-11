Monza rotatoria viale Industrie via Salvadori (Foto by Fabrizio Radaelli)

Giornata degli alberi, Monza rilancia: un boulevard verde in viale delle Industrie L’annuncio dell’assessore all’ambiente Martina Sassoli: alberare tutto viale delle Industrie a Monza. E non è solo un sono: accordi in via di definizione con i privati. L’annuncio nella Giornata nazionale degli alberi.

Un sogno? Forse. O forse no, qualcosa di già più concreto e in via di definizione. Insomma: si tratta di definire l’accordo con i privati chiamati a partecipare al progetto. Che si traduce in alberare tutto viale delle Industrie a Monza, così da creare un grande boulevard verde e intervenire sul grigio lungo asse di scorrimento nella zona est della città. L’annuncio è arrivato dall’assessore Martina Sassoli, titolare della delega all’ambiente, il 21 novembre, cioè nella Giornata nazionale degli alberi. L’occasione: la presentazione del progetto di forestazione urbana di Roche Italia e AzzeroCO2 in via Vecellio, a Regina Pacis.

