Giornata da incubo sulla Statale 36: incidenti a raffica, Valassina chiusa verso nord fino a venerdì - FOTO FOTO - Valassina chiusa per tutto venerdì 19 gennaio in seguito al ribaltamento di un tir e a tre incidenti in un pomeriggio in direzione nord. Un incubo che ha coinvolto decine di automobilisti fin dall’ora di pranzo. Alle 18 la coda arrivava a Monza, con l’uscita obbligatoria a Giussano in attesa del ripristino del manto stradale.

Quattro incidenti in un pomeriggio da incubo sulla Statale 36 in direzione nord. Un incubo che ha coinvolto decine di automobilisti fin dall’ora di pranzo, quando un tir che trasportava bobine d’acciaio ha perso il controllo e si è ribaltato coinvolgendo due auto e finendo la sua corsa di traverso sulla carreggiata a Robbiano. Lievi i feriti, disastrosi gli esiti sul traffico. Un incubo che continuerà anche nella giornata di venerdì.

GUARDA Le foto

LEGGI Tir ribaltato sulla Statale 36: Valassina chiusa in direzione nord, uscita a Verano

LEGGI Valassina, incidente stradale mortale a Giussano: vittima un elettricista di Veduggio

Intorno alle 16 code allungate per chilometri e uscita obbligatoria, in un primo tempo decisa a Verano-Giussano, anticipata a Carate Brianza. Caos anche sulla viabilità secondaria per chi ha cercato di trovare una soluzione alternativa per bypassare gli incidenti.

Poco dopo le 14 infatti, a coda già formata, un tamponamento a catena a Carate Brianza ha coinvolto quattro auto e sette persone, per fortuna nessuno ferito in modo grave. Paura per un automobilista rimasto incastrato, ma le sue condizioni non si sono rivelate allarmanti.

L’incidente ha appesantito una situazione già drammatica. Poi rincarata da un altro tamponamento e un incidente a un mezzo pesante nel tratto di Seregno tra le 15 e le 16.

Intanto, più avanti, i soccorsi erano al lavoro per liberare la carreggiata dal tir. Il mezzo pesante è stato liberato e rimosso dai vigili del fuoco. La situazione è stata gestita da diverse pattuglie della Polizia stradale.

Alle 18 la coda arrivava a Monza, ma con i due incidenti a Carate e Seregno risolti e le corsie libere. Rimosso anche il camion ribaltato a Robbiano, ma con la Valassina ancora chiusa e l’uscita obbligatoria a Giussano in attesa del ripristino del manto stradale e del guard rail.

Le operazioni dureranno tutta la notte e la riapertura è prevista per la sera di venerdì 19 gennaio. Prevista comunque una verifica venerdì mattina. Confermata l’uscita obbligatoria a Giussano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA