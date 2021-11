Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

I braccialetti del Cdd (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Giornata contro la violenza sulle donne: progetto inclusivo del Centro diurno disabili di Lissone Realizzati oltre 50 piccoli oggetti da consegnare alle donne di Lissone attraverso una partnership con la Farmacia Gariboldi: portachiavi, segnalibri, mollette per capelli contraddistinti da una farfalla rossa.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne gli utenti del Centro Diurno Disabili (CDD) di via del Pioppo a Lissone hanno realizzato un progetto di inclusione volto a proseguire il percorso di dialogo con la cittadinanza. In particolare, nelle settimane precedenti, ragazze e ragazzi hanno contribuito a realizzare oltre 50 piccoli oggetti da consegnare alle donne di Lissone.

In che modo? La strategia scelta è stata quella della partnership con la Farmacia Gariboldi, dove giovedì 25 novembre sono stati consegnati tutti gli oggetti. Si tratta di portachiavi, segnalibri, mollette per capelli, piccoli segni e lavori tutti contraddistinti da una farfalla rossa, simbolo di libertà e di vicinanza alla Giornata internazionale. Gli oggetti sono poi stati distribuiti alle donne – clienti della Farmacia.

