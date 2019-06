Giornata contro il fumo: in Brianza centinaia di morti, le azioni di prevenzione della Ats Brianza Ogni anno sono circa 1.300 (il 12%) nelle provincie di Monza e Lecco i morti per malattie fumo-collegate:i dati sono stati diramati in occasione della Giornata contro il fumo (31 maggio). Le azioni si prevenzione messe in campo dalla Ats Brianza.

Ogni anno sono circa 1.300 (il 12%) nelle provincie di Monza e Lecco i morti per malattie fumo-collegate:i dati sono stati diramati in occasione della Giornata contro il fumo (31 maggio). E non si tratta solo di tumori ma anche di gravi patologie come infarti, ictus, broncopneumopatie croniche ostruttive. E sempre ogni anno i ricoveri per questo tipo di malattie nelle due provincie arrivano fino a 7.800 con una spesa collettiva fino a 40 milioni ai quali aggiungere i costi per farmacia, prestazioni e assistenza.

La ATS Brianza per contrastare il fenomeno, in collaborazione con ASST di Lecco, ASST di Vimercate e ASST di Monza ha messo in campo nel 2018 il “Gruppo di Lavoro Interaziendale per il tabagismo” per interventi di sensibilizzazione soprattutto tra i ragazzi e nelle scuole come il fumetto “Chi non fuma vince” realizzato in 15mila copie in collaborazione con l’associazione Cancro Primo Aiuto e distribuito agli studenti delle classi quinte delle scuole primarie delle due province che racconta la storia di un ragazzo che spiega perché sia importante preferire una vita sana al fumo.

