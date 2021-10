Bici davanti alla scuola di via Prati (Foto by Paola Farina)

Giornata Bimbimbici con Fiab: a Desio decine di ragazzi a scuola in bicicletta Iniziativa a Desio venerdì mattina. Dopo gli incontri informativi nelle scuole, Fiab ha promosso “Bimbimbici” con il coinvolgimento di decine di ragazzi. Almeno un centinaio le biciclette parcheggiate alla mattina davanti alla scuola di via Prati.

Bicicletta protagonista nelle scuole desiane venerdì mattina: molti bambini sono andati a scuola in sella alla loro due ruote, in occasione della giornata “Bimbimbici” promossa da Fiab. Tutte le scuole cittadine hanno aderito alla proposta, anche grazie alla collaborazione dei comitati genitori.



Bici davanti alla scuola di via Prati

(Foto by Paola Farina)

Almeno un centinaio, per esempio, le biciclette colorate parcheggiate alla mattina davanti alla scuola di via Prati, oltre a quelle riportate a casa dai genitori. Gruppi di bambini hanno raggiunto la scuola anche a piedi, tra risate e chiacchierate. Per un giorno, il parcheggio davanti all’edificio è rimasto senza auto in sosta.



Nei giorni scorsi, alcuni volontari di Legambiente e Fiab hanno incontrato i bambini nelle classi per sollecitare l’attenzione alla mobilità sostenibile e all’utilizzo della bicicletta.

«Andare a scuola in modo sostenibile è il modo corretto per dire a gran voce che vogliamo città sempre più sicure con spazi dedicati in prossimità delle scuole e una qualità migliore dell’aria che respiriamo» hanno spiegato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA