Giochi off limits e area cani aperta ad Albiate: «Perché questa distinzione?» “Gli assembramenti si rischiano solo in determinati luoghi?”. Se lo chiede una mamma di Albiate dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza regionale che chiude le aree gioco per bambini per evitare assembramenti.

“Aree giochi chiuse, ma l’area cani è aperta. Lo trovo quantomeno inopportuno: se l’obiettivo è quello di evitare assembramenti, non comprendo come mai si sia fatta questa distinzione. Forse i bambini contano meno dei cani?”. È l’interrogativo che Laura I., albiatese, ha voluto evidenziare scrivendo al Cittadino dopo aver preso atto che, in seguito all’ordinanza regionale, ad Albiate le aree verdi attrezzate sono off limits, mentre l’area cani di via Monfalcone è fruibile.

“Io sono un genitore e una proprietaria di un cane, quindi non ho nulla contro gli animali. Non comprendo però questa sorta di disparità perché per evitare assembramenti vedo i bambini che non possono utilizzare altalene e scivoli, invece l’area cani è aperta. Gli assembramenti si rischiano solo in determinati luoghi?”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA