Gigi Ponti e Lorenzo Sala (Pd) difendono il sindaco di Triuggio dagli attacchi di Corbetta (Lega)

Anche Gigi Ponti, consigliere regionale del Pd, e Lorenzo Sala, segretario del Pd di Triuggio, intervengono sulla discussione che si è innescata tra la Lega di Triuggio e il sindaco Pietro Cicardi. Nella quale si era inserito anche il commento di Alessandro Corbetta, consigliere regionale del Carroccio. «Pietro Cicardi in questo anno difficile si è impegnato con azioni concrete affinché questa pandemia gravasse il meno possibile sulla comunità triuggese, come ha ben spiegato nel suo comunicato - scrivono in una nota Ponti e Sala -. Per questo non ci sorprende che il consigliere della Lega Corbetta nel sua reazione confermi il fatto che per il suo partito l’inefficienza organizzativa mostrata da Regione Lombardia nella gestione vaccinale e sotto gli occhi di tutti i cittadini, rappresenti un nervo scoperto e particolarmente sensibile. Non solo scomposto nella reazione ma persino con una narrazione così celebrativa della situazione che fa pensare che Corbetta non possa fare altro che una mera difesa d’ufficio».

