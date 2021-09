Gianetti Ruote, dopo i delegati sindacali lettere di licenziamento anche per gli altri. A inizio ottobre manifestazione nel Bresciano Ai lavoratori dello stabilimento di Ceriano Laghetto stanno arrivando le lettere di licenziamento. Alla proprietà, il fondo Quantum, fa capo anche un insediamento a Carpenedolo in provincia di Brescia

Dopo le prime comunicazioni ai delegati sindacali ora la Gianetti Ruote sta inviando le lettere di licenziamento anche agli altri lavoratori brianzoli. Un effetto del mancato accordo nelle trattative che si sono concluse venerdì scorso e che hanno aperto la strada ai tagli annunciati dall’azienda a inizio luglio quando era stata decisa la chiusura della fabbrica di Ceriano Laghetto dove operavano 152 persone.

Intanto il 4 ottobre nel Bresciano, dove l’azienda, di proprietà del fondo tedesco Quantum, ha un altro insediamento industriale, si svolgerà una manifestazione contro i licenziamenti. Nelle prime comunicazioni inviate agli operai c’è anche il trasferimento di 11 persone dalla Brianza alla sede di Carpenedolo.

I sindacati ora sperano in un pronunciamento a loro favore dal parte del giudice del lavoro di Monza, che il 5 ottobre sarà chiamato a occuparsi del ricorso presentato contro l’azienda per comportamento anti sindacale in occasione della procedura di licenziamento, nella quale le organizzazioni dei lavoratori non sarebbero state coinvolte, come invece prevede la legge, per cercare soluzioni alternative.

Un ricorso simile è stato presentato e vinto dalla Fiom Cgil al Tribunale di Firenze per la Gkn. Se i giudici monzesi dovessero seguire la stessa linea la precedente procedura di licenziamento potrebbe essere annullata e si dovrebbe tornare a trattare.

I tentativi di Mise e Regione di perorare la causa della reindustrializzazione dell’area, perorata dai sindacati, sono andati falliti per l’indisponibilità dell’azienda a impegnarsi in questo senso.

