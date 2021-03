Già raccolte 2.280 firme contro l’arrivo del cemento: «Salviamo il pratone di Lissone»

Successo per la petizione lanciata due settimane fa per preservare la grande area verde tra via don Bernasconi, via Fausto Coppi e via San Giorgio. «Verrà in buona parte distrutto per costruire un edificio contenente 18 unità abitative» spiegano i promotori.