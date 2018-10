Già il primo furto alla nuova Esselunga di Vimercate, arrestata una donna

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Appena aperto, già un furto (sventato) alla nuova Esselunga di Vimercate. I carabinieri della aliquota radiomobile di Vimercate lunedì sera hanno tratto in arresto una peruviana 25enne incensurata, senza fissa dimora, che poco prima si era impossessata di prodotti di profumeria per 320 euro. La donna è stata notata dal servizio di vigilanza del supermercato asportare i prodotti dagli scaffali e, dopo averne danneggiate le confezioni pensando così di eliminare i sistemi antitaccheggio, li ha nascosti sotto gli abiti. Bloccata, tutta la refurtiva è stata restituita mentre la donna è stata processata con rito direttissimo e rimessa in libertà con il rinvio dell’udienza.

