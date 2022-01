Gelsia potenzia il sistema operativo e riapre il Point di Seregno per aiutare i clienti Riapre il Gelsia Point di Seregno nei giorni del concomitante potenziamento del sistema operativo per la gestione delle pratiche commerciali.

Gelsia ha in corso il potenziamento del sistema operativo per la gestione delle pratiche commerciali. La direzione informa che per limitare al minimo i disagi dall’11 al 15 gennaio verrà riaperto il Gelsia Point di Seregno di via Palestro, nei seguenti orari: da martedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17; venerdì e sabato dalle 8.30 alle 12.30. Sarà riattivato il servizio “Salta la coda” per consentire ai clienti di prenotare il proprio ticket per l’accesso ai Gelsia Point direttamente online dalla home page del sito gelsia.it, accedendo alla sezione “Salta la coda. Per il protrarsi della situazione sanitaria, viene consigliato di effettuare sempre la prenotazione del proprio turno. Per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni contattare il numero verde 800478538, in funzione dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 ed il sabato dalle 9 alle 14.

