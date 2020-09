Seregno - La sede di Aeb in via Palestro (Foto by Paolo Colzani)

Gelsia, Gelsia Ambiente e RetiPiù: nominati i nuovi vertici del Gruppo AEB I precedenti, in scadenza a giugno, erano stati prorogati. Massimiliano Riva alla guida di Gelsia, Mauro Ballabio per RetiPiù e Sandro Trabattoni per Gelsia Ambiente. Gli auguri della presidente Loredana Bracchitta.

Nuovi vertici per il gruppo AEB dopo che gli incarichi precedenti, in scadenza a giugno, erano stati prorogati. Le nomine sono avvenute giovedì 3 settembre durante le assemblee delle aziende del Gruppo. Le riunioni si sono tenute in video-conferenza, nel rispetto della normativa in termini di sicurezza sanitaria.

Seregno - Massimiliano Riva (Gelsia)

(Foto by Paolo Colzani)

Per quanto riguarda Gelsia, è stato nominato Amministratore Unico l’imprenditore e amministratore Massimiliano Riva, laureato in scienze dell’informazione con master in Business Administration e specializzazione in diritto societario, presidente di Assolombarda Zona Nord Milano, con variegate esperienze nel settore dei servizi ad alto contenuto tecnologico. In passato aveva già ricoperto importanti cariche nel gruppo AEB.

Seregno - Mauro Ballabio (RetiPiù)

(Foto by Paolo Colzani)

In RetiPiù è stato nominato Amministratore Unico. Mauro Ballabio, laureato in scienze politiche, una seconda laurea in giurisprudenza e due master in Risorse Umane e ricerca e selezione del personale. Fra le molte cariche ricoperte, particolarmente significativa, quella di Responsabile Risorse Umane in diverse multinazionali e aziende di primaria importanza. Per Gelsia Ambiente, è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Sandro Trabattoni, ex dirigente della Banca Popolare di Milano (ora Banco Bpm), con trascorsi come consigliere comunale e come a assessore al bilancio, programmazione e partecipate,

Seregno - Sandro Trabattoni (Gelsia Ambiente)

(Foto by Paolo Colzani)

nel Comune Seregno fra il 95 e il 2005. Attualmente ricopre anche alte cariche dirigenziali nel mondo dello sport. Sarà coadiuvato da due consiglieri d’amministrazione: il consigliere uscente nominato da A2A Integrambiente e ora riconfermato, Marcello Mariani, ingegnere elettronico con importanti esperienze dirigenziali nel settore delle utility, e Paola Adami, laureata in Economia e Commercio alla Bocconi, insegnante, commercialista e revisore dei conti con diverse esperienze in società ed enti pubblici.

Nominato anche il nuovo collegio sindacale in Gelsia: Presidente del collegio sindacale Maria Luisa Catania (dottore commercialista e revisore legale dei conti). Sindaci effettivi Paolo Giuseppe Altamura (dottore commercialista e revisore legale con diversi master in materia di fiscalità) e Mauro Scirocco (dottore commercialista); sindaci supplenti: Riccardo Luigi Tofani, commercialista specializzato in diritto societario e controllo legale dei conti e Giovanna Ceribelli, commercialista e revisore contabile.

Tutte le informazioni sulle nuove strutture, le persone nominate e i loro CV, saranno a breve disponibili sui siti delle Aziende del Gruppo, nella sezione “trasparenza”.

Loredana Bracchitta, Presidente di AEB, ha espresso la sua soddisfazione: «per le alte professionalità individuate e i vantaggi che sapranno apportare al Gruppo» e ha rivolto a tutti i migliori auguri di buon lavoro.

