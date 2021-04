Un messaggio di ringraziamento lasciato su un sacco dei rifiuti per gli operatori di Gelsia Ambiente, in occasione del primo lockdown

Gelsia, bilancio positivo nonostante la pandemia: ecco i risultati del 2020 Gelsia ha presentato i dati di bilancio relativi al 2020: numeri positivi nonostante la pandemia da Covid.

Aspettando di conoscere quali potranno essere le ricadute in termini operativi dell’integrazione societaria tra Aeb ed A2a , peraltro ancora al vaglio del Tar della Regione Lombardia e del Consiglio di Stato di Roma, Gelsia Ambiente, società del gruppo Aeb, che si occupa del servizio di igiene ambientale in ventisei Comuni del territorio brianzolo, ha tracciato nei giorni scorsi un quadro della sua attività nel 2020, annata particolarmente problematica, a causa dell’emergenza sanitaria, in occasione dell’assemblea dei soci, che ha approvato il bilancio di esercizio. Il documento evidenzia ricavi per 50 milioni 654mila euro, con un margine operativo lordo di 5 milioni 317mila euro, un risultato operativo di 2 milioni 558mila euro ed un risultato netto di 1 milione 747mila euro, mentre gli investimenti hanno raggiunto i 4 milioni 718mila euro e la posizione finanziaria netta, considerata un indicatore di performance, ha registrato una passività pari ad 1 milione 661mila euro.

Infine, il patrimonio netto di Gelsia Ambiente si è attestato a 12 milioni 779mila euro, mentre i dividendi che la società ha destinato ai soci hanno toccato la quota di 829mila 712 euro. «C’è grande soddisfazione - ha commentato il presidente Sandro Trabattoni, che proprio nell’anno sotto la lente d’ingrandimento è subentrato a Marco Pellegrini - per i risultati economici raggiunti e per la tenuta operativa in un anno emergenziale come quello appena trascorso. Nonostante le problematiche legate al personale e le attività straordinarie messe in campo a favore dei Comuni gestiti, non siamo mai venuti meno ai nostri obblighi contrattuali ed abbiamo sempre portato a termine con successo i servizi concordati. Un ringraziamento particolare va al precedente consiglio di amministrazione ed a tutto il personale, per il lavoro svolto in un periodo molto difficile».

Nel 2020, in autunno, Gelsia Ambiente ha tra l’altro presentato G-App, applicazione che si propone di facilitare la comunicazione delle informazioni più utili alle popolazioni dei Comuni soci, alla quale l’utente può ricorrere in caso di dubbi nella sua quotidianità.

