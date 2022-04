Gelati, la Brianza cresce nella guida del Gambero Rosso 2022: Pallini sale a Tre coni, conferme per L’Albero dei gelati e Il Mondo di mezzo - FOTO La Brianza si conferma terra di bravi gelatieri nella sesta edizione della Guida del Gambero Rosso dedicata al settore: la Gelateria Pallini di Seregno e Verano ha ragginto i “Tre coni”, ovvero il massimo del riconoscimento. Ha raggiunto L’Albero dei Gelati; “Due coni” per il Mondo di Mezzo, che innova anche con le vaschette d’asporto.

La Brianza si conferma terra di bravi gelatieri, si conferma e cresce. Lo dice la sesta edizione della Guida del Gambero Rosso dedicata al settore: nel 2022 la provincia è andata ad arricchire gli alfieri dei “Tre coni”, ovvero le gelaterie premiate con il massimo del riconoscimento.

Insieme all’Albero dei Gelati di Monza (e Seregno, Cogliate, New York e San Paolo), pluripremiato e ai vertici da diversi anni, è salita di categoria anche la Gelateria Pallini di Seregno (in via Garibaldi) e Verano Brianza (via Preda), in attività dal 1995.

Due coni confermati per Il Mondo di Mezzo di Usmate Velate (via Roma) e Monza (via Piermarini).

Sono stati in tutto quattro nuovi ingressi tra i Tre Coni: due in Lombardia, a Milano e a Seregno.

Gelaterie Gambero Rosso 2022 Sigep Albero dei Gelati - foto Sigep 2022 © Francesco Vignali Photography

Storie di famiglia cresciute con il passare degli anni, delle esperienze e degli studi. L’Albero dei Gelati, avviato su una solida strada di sostenibilità e gusto dai fratelli Monia e Alberto Solighetto bravi a sviluppare l’attività dei genitori, ha guadagnato il podio speciale per “il miglior gelato gastronomico”: l’abituale ricerca di sapori, produttori e lavorazioni che ha messo insieme il taleggio di Valsassina al latte crudo, la zucca di prossimità e il cioccolato criollo del Venezuela.

La Gelateria Pallini che ugualmente segue un lavoro di ricerca sul territorio, tra prodotti e produttori della Brianza, ha portato in gara il gelato alla Torta paesana. La sesta edizione della guida è stata quella buona per fare un altro salto verso l’alto.

Belle conferme per il Mondo di Mezzo di Giovanni Samuelli e Simona Sarati, diventati gelatieri dopo una vita professionale nel mondo della ricerca chimico-farmaceutica e trasferendo la passione per il cibo e l’alimentazione genuina in una sperimentazione “sotto zero”. Tra le loro ultime novità, una importante è destinata a una piccola rivoluzione nel packaging: di recente hanno introdotto le vaschette da asporto “per i clienti a cui non piace mischiare i gusti, per assaporare ogni gusto distintamente”. Quindi vaschette con 6 e 12 spazi/gusti ben separati tra di loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA