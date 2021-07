Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Gattini salvati tra i rovi sotto la Statale 36 a Lissone: la storia di Antonno e Cleopasta Probabilmente una cucciolata nata lì e abbandonata dalla mamma gatta, forse vittima di un incidente. I volontari Enpa hanno salvato due gattini di poco più di un mese tra i rovi dello svincolo sotto la Statale 36 a Lissone.

Una passante ha segnalato il fatto consentendo il salvataggio. Due gattini sono stati ritrovati tra i rovi a Lissone. Il ritrovamento risale al 16 giugno, Enpa Monza ne ha dato notizia sabato 3 luglio.

I piccoli si trovavano rintanati, presumibilmente da qualche tempo, in un intricato cespuglio di rovi, nascosto da una centralina dell’illuminazione stradale, sul lato della carreggiata di via Carducci che da Lissone centro passa sotto la SS36 e si immette sulla rotonda che conduce al centro commerciale e al supermercato Esselunga. Una posizione estremamente pericolosa per l’incolumità dei due gattini, considerando il numero elevato di macchine e camion che trafficano il grande svincolo stradale.

Le dimensioni del cespuglio sotto il quale i piccoli si nascondevano hanno reso estremamente complesse le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei gattini da parte delle esperte catturatrici Enpa. I cuccioli, di circa un mese e mezzo, sono stati simpaticamente ribattezzati Antonno e Cleopasta, un chiaro riferimento alle campagne promozionali di Esselunga di qualche anno fa, in cui famosi personaggi storici venivano rivisitati in chiave alimentare.

Portati immediatamente al rifugio Enpa di Monza e sottoposti a un’approfondita visita, i veterinari li hanno trovati in buone condizioni di salute complessive, nonostante l’estrema magrezza.

l luogo di ritrovamento e le condizioni di denutrizione fanno pensare a una cucciolata nata e cresciuta proprio sotto al roveto, ma per qualche ragione abbandonata da tempo dalla mamma gatta, forse vittima di un incidente.

Al gattile di via San Damiano 21 i piccoli felini si stanno rivelando dolcissimi.

I due fratellini saranno adottabili a breve, ma al gattile di Monza e presso i volontari dell’Asilo dei Cuccioli ci sono diversi altri gattini in cerca di casa. Per informazioni e appuntamenti, scrivere ad adozioni.[email protected]

