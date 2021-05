Gatti liberi e randagi a Seregno: una diretta Facebook per parlarne Si terrà mercoledì 26 maggio, alle 18.30. Interverranno le associazioni “Caniemiciperamici”, “DNAanimale”, “La Maggiolina” di Silvia Sonino , “Noi per gli Animali” , “Randagi Per Caso Onlus”, consulenti della relazione felina e veterinari Ats Brianza.

“SOS gatti in città. Gattini, ’randagi’ e gatti liberi”. Il sindaco di Seregno, Alberto Rossi, promuove una diretta Facebook sulla pagina Seregno Notizie per parlare della situazione “felina” di Seregno: quanti sono i gatti in città, come stanno i randagi, chi pensa a loro, chi li tutela, quali sono le criticità? Sono solo alcuni dei temi che verranno snocciolati durante l’appuntamento social che analizzerà la situazione cittadina delineando luci ed ombre dei randagi di ogni età e dei gatti liberi.

Sarà un vero e proprio dibattito, che si preannuncia qualificato e partecipato per la presenza di relatori e professionisti che operano e lavorano a contatto con i gatti, la cui diretta social si terrà mercoledì 26 maggio, alle 18.30. Interverranno le associazioni “Caniemiciperamici”, “DNAanimale”, “La Maggiolina” di Silvia Sonino , “Noi per gli Animali” , “Randagi Per Caso Onlus”.

Intervengono Ilaria Mariani e Manuela Pintore, consulenti della relazione felina. Alla diretta social prenderanno parte anche veterinari di Ats Brianza.

