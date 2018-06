Garante dei detenuti delle carceri lombarde, sportello nella casa circondariale di Monza

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Il carcere di via Sanquirico

Nasce lo “Sportello del Garante” per i detenuti degli istituti penitenziari di Milano e Monza, che potranno presentare richieste o istanze a una figura istituzionale di garanzia, che avrà a disposizione uno spazio nel carcere. L’iniziativa è del Difensore regionale della Lombardia e del Provveditorato all’Amministrazione penitenziaria. L’accordo è stato annunciato in una nota dal Consiglio regionale della Lombardia e sarà presentato giovedì 21 giugno nel carcere di Opera con la partecipazione del difensore regionale di Regione Lombardia, Carlo Lio, per legge anche Garante dei detenuti, il Provveditore dell’Amministrazione penitenziaria Luigi Pagano e i rappresentanti degli istituti penitenziari di Milano San Vittore, Milano Bollate e Monza.

