Gara deserta, nessuno vuole costruire il “Padel center” di Carate Brianza

Gara deserta per l’affidamento in concessione, mediante partenariato pubblico privato, del servizio di progettazione, riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo “Padel center Carate”, che sorgerà tra via Donizetti e via Olimpia, in un’area pubblica ormai dismessa e degradata da diversi anni. In un avviso diramato sul sito ufficiale, il Comune ha reno noto l’esito della seduta della commissione esaminatrice, tenutasi lo scorso 21 ottobre, finalizzata alla valutazione delle offerte tecniche presentate, nonché all’attribuzione dei relativi punteggi.

La gara è andata deserta “a seguito dell’esclusione dell’unica offerta presentata a causa del mancato raggiungimento della soglia minima di sbarramento del punteggio tecnico prevista dal disciplinare di gara”. Il valore stimato dell’appalto è di 16 milioni e mezzo di euro. Il progetto iniziale, accolto e deliberato dalla giunta Veggian lo scorso luglio, prevede la realizzazione di un impianto avveniristico, che occuperà un’area di quasi 17mila metri quadrati, per una somma complessiva di circa 1 miliardo e 800 mila euro. Nello specifico, in base alla proposta approvata dal sindaco e dagli assessori, l’impianto sportivo “Padel Center Carate” comprenderà sei campi da padel, tre campi da beach volley (pallavolo da spiaggia), un’area spogliatoio e un’area club house con il bar. È prevista, inoltre, la costruzione di una nuova area parcheggio e la realizzazione di un’ampia area verde superiore ai 2mila metri quadrati con libero accesso a tutte le famiglie, in cui saranno installati giochi inclusivi, fruibili anche da bambini con disabilità.

