Gambero Rosso: una “forchetta” al ristorante “La Filanda” di Macherio Soddisfazione per lo chef patron Cristian Benvenuto che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla Guida 2021 “Ristoranti d’Italia”: «Ora speriamo di tornare a fare il nostro splendido lavoro il prima possibile»

Il ristorante “La Filanda” di Macherio conquista una Forchetta. Ennesima affermazione per lo chef patron Cristian Benvenuto che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla Guida 2021 “Ristoranti d’Italia” Gambero Rosso che recensisce i migliori del nostro Paese.

«Sicuramente è una grande emozione esser riusciti in un paese così piccolo a spiccare tra molti ristoranti in tutta Italia - commenta lo chef - siamo onorati per questo importante risultato in un periodo difficile del nostro paese. Grazie anche a tutti i miei ragazzi che non smettono mai di crederci. Seguiamo tutti lo stesso comandamento: metti il cuore nelle cose semplici e farai un capolavoro. Ora guardiamo avanti ad altri importanti risultati nella speranza di tornare a fare il nostro splendido lavoro il prima possibile». La Forchetta è simbolo di eccellenza e per chef Benvenuto, classe 1986, rappresenta un’altra meravigliosa tappa nel cammino di crescita della sua taverna di fine ’700.

