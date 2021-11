Furto nella notte nel centro di addestramento cani di Veduggio con Colzano A Veduggio con Colzano, la scorsa settimana, c’è stato un furto di attrezzature nel centro di addestramento cani.

Ladri in azione nel campo di addestramento della “Dog In Progress” che si occupa di addestramento cinofilo. Nella notte tra venerdì 29 ottobre e sabato 30 ottobre ignoti si sono introdotti all’interno del campo che gli addestratori usano per lavorare coi cani. Hanno portato via tutto il materiale che serve per la manutenzione del campo: un trattorino, due tagliaerba, un tagliasiepe e due decespugliatori.

«Sembra un furto su commissione – è il commento dell’addestratore Davide Corti –. A Veduggio è la prima volta che succede, ci era già capitato quando gestivamo un campo a Merate ma in quell’occasione avevano rubato l’attrezzatura necessaria per l’ attività».

© RIPRODUZIONE RISERVATA