Furto nella casa dei genitori di Arianna Errigo: «Avete portato via le mie medaglie e i miei ricordi» I ladri sono penetrati all’interno dell’appartamento occupato da genitori di Arianna Errigo a Muggiò, portando via anche coppe, medaglie e ricordi della fiorettista azzurra. Che si è sfogata sui social.

Furto nella casa dei genitori di Arianna Errigo a Muggiò. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari in vacanza, sono penetrati all’interno dell’abitazione e hanno razziato tutto quello che poteva essere portato via. Una situazione che ha mandato su tutte le furie la schermitrice brianzola, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, che si è sfogata con un lungo post sui social:

«Siete entrati a casa dei miei genitori, mentre loro erano in vacanza. La rabbia che ho dentro non posso descriverla. A casa mia tengo poco e niente dei miei trofei, delle coppe, medaglie e riconoscimenti che ho ottenuto in tutta la mia carriera. Le ho volute lasciare a casa dei miei genitori in attesa della fine della mia carriera per avere la mia stanza e finalmente sistemare tutti i miei ricordi più belli. Avete rubato tanto ma alcune cose non si possono ricomprare. Grazie a voi molte bacheche rimarranno vuote, scaffali senza i riconoscimenti più importanti del mio percorso sportivo. Ci sono anche oggetti che non hanno nessun valore economico ma il valore affettivo che hanno per me è infinito. Sicuramente non leggerete mai questo messaggio ma se per sbaglio vi arrivasse, sapete dove abitano i miei genitori».

© RIPRODUZIONE RISERVATA