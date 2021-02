Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Furto e danni al punto tamponi di Paderno Dugnano, la rabbia del sindaco: «Offesi i sacrifici dei volontari» Nella notte tra lunedì e martedì i ladri hanno beffato le ronde del Controllo di vicinato e tutti gli altri incaricati della sorveglianza del territorio di Paderno Dugnano e trafugato le strumentazioni del Centro Tamponi di via Pasubio

I ladri beffano le ronde del Controllo di vicinato e tutti gli altri incaricati della sorveglianza del territorio di Paderno Dugnano, e trafugano le strumentazioni del Centro Tamponi di via Pasubio. Nella notte tra il 15 e il 16 febbraio, ladri ancora anonimi hanno asportato il quadro elettrico, un cavo e un radiatore infrarossi di cui era stata dotata la tensostruttura dalla Protezione civile cittadina per riscaldare lo spazio dedicato agli operatori sanitari impegnati all’esterno dell’ospedale cittadino. Un altro radiatore è stato vandalizzato e lasciato sul posto. Scappando poi indisturbati.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati gli operatori della Cri e della Protezione civile, arrivati nella mattina successiva per svolgere il normale servizio quotidiano dell’Hub padernese inaugurato il 4 gennaio. Nonostante i danni e i sopralluoghi della Polizia locale che sta indagando sul furto, i volontari di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile e il personale della Clinica San Carlo hanno assicurato il servizio ai cittadini che avevano prenotato il test.

Sono ora allo studio soluzioni tecniche in grado di evitare che il furto possa ripetersi e dare continuità a queste importanti prestazioni sanitarie. Un commento indignato arriva dal sindaco Ezio Casati, che tanto si è adoperato tra la fine dell’anno passato e i primi giorni del 2021, per attivare la piattaforma tamponi in collaborazione con la Asst di zona: «È inqualificabile quanto accaduto - commenta - Un furto che offende la nostra comunità e soprattutto i sacrifici dei nostri volontari che ogni giorno affiancano gli operatori sanitari con generosità e spirito civico».

