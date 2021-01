Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Furto di componenti d’auto per 15mila euro in Friuli, un arresto a Monza Nei guai un soggetto straniero che sarebbe parte di una banda specializzata che lo scorso settembre ha colpito in una concessionaria d’auto di Pordenone. Coinvolte quattro persone di nazionalità moldava e ucraina.

In trasferta da Monza e Milano per andare a rubare componenti di auto in concessionari friulani. Due soggetti stranieri, ritenuti parte di una banda specializzata, sono stati arrestati e altri due sono indagati dalla polizia di Stato nell’ambito di una operazione della Questura di Pordenone. Si tratta di tre cittadini moldavi e uno ucraino. Nelle prime ore di mercoledì 13 gennaio gli agenti della questura di Monza e di Milano hanno eseguito i due arresti e altrettante perquisizioni a carico degli indagati.

Si tratta dell’epilogo di indagini avviate a settembre a seguito di un colpo in una concessionaria di Pordenone dove ignoti avevano rubato cruscotti e componentistiche d’auto per un valore complessivo di circa 15mila euro.

