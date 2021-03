Furti in appartamento, è allarme a Sovico: il Comune invita i cittadini a segnalare situazioni anomale «Le forze dell’ordine e Polizia Locale sono allertate» dicono dal Comune, in città sarebbero avvenute diverse intrusioni nelle case, dal centro al confine con Albiate con furti di soldi e preziosi. I residenti, nella maggior parte dei casi, erano assenti.

Allarme furti, il Comune di Sovico invita i cittadini a prestare attenzione. “Si segnala un forte aumento di furti nelle abitazioni private in Brianza. Le forze dell’ordine e Polizia Locale sono allertate. Si invitano tutti i cittadini a prestare attenzione e a segnalare ogni situazione anomala”. È questo il messaggio diffuso in queste ore dall’amministrazione comunale di Sovico, uno tra i paesi in cui nelle ultime settimane si sono registrati diversi episodi di furto in abitazione.

Sono infatti venute alle luce, confermati dai proprietari, diverse intrusioni nelle case, dal centro al confine con Albiate. I residenti, nella maggior parte dei casi, erano assenti per motivi di lavoro, necessità o svago. I malviventi, stando ai racconti dei residenti vittime dei furti, hanno purtroppo raggiunto il loro scopo facendo incetta di beni e preziosi.

